Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 21 listopada 2026 r., wynoszą około 1 634 860 osób.

W ciągu ostatniej doby Siły Obronne Ukrainy zlikwidowały kolejnych 1 730 rosyjskich najeźdźców.

Według informacji Sztabu Generalnego łączne straty armii rosyjskiej wynoszą również:

czołgi – 2 485 sztuk;

bojowe pojazdy opancerzone – 25 884 (+24);

systemy artyleryjskie – 52 595 (+21);

systemy rakietowe salwowe (SRS) – 2289 (+1);

środki obrony przeciwlotniczej – 1767 (+2);

samoloty – 452;

śmigłowce – 356;

naziemne systemy robotyczne – 3203 (+7);

drony operacyjno-taktyczne – 615 411 (+1065);

pociski skrzydłowe – 5278 (+82);

statki i łodzie – 35;

okręty podwodne – 2;

pojazdy samochodowe i cysterny – 177 819 (+283);

technika specjalistyczna – 4921 (+2).

W Sztabie Generalnym zaznaczono, że dane dotyczące strat rosyjskich sił zbrojnych są aktualizowane.

Informację tę przekazał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy na Facebooku.

Od początku doby 20 listopada 2026 roku na froncie doszło do 157 starć bojowych. Najwięcej ataków rosyjskie wojska przeprowadziły na kierunku Pokrowskim, gdzie ukraińscy obrońcy odparli 16 prób posunięcia się naprzód. Ogółem przeciwnik przeprowadził ataki rakietowe i lotnicze, zrzucił 165 kierowanych bomb lotniczych oraz wykorzystał ponad 4,5 tysiąca dronów-kamikadze.

Ukraińskie siły zbrojne przeprowadziły w obwodzie charkowskim operację ofensywną „Pułapka na niedźwiedzia” i odzyskały kontrolę nad terytorium o powierzchni 204 kilometrów kwadratowych oraz 14 wsiami. Walki toczyły się w atmosferze ciszy informacyjnej, a ukraińscy obrońcy wykorzystali czołgi Abrams, by zmylić rosyjskie wojska. O szczegółach operacji opowiedzieli 20 listopada 2026 roku żołnierze 475. oddzielnego pułku szturmowego Code 9.2.

Żołnierze 44. oddzielnej brygady artyleryjskiej zniszczyli cztery zamaskowane działa rosyjskie na kierunku Huliaipilskim. Wśród zniszczonego sprzętu znalazły się dwa działa 2A36 „Hiacynt-B” oraz dwa 2A65 „Msta-B”.

Dzień wcześniej załogi ukraińskich myśliwców Su-27 przeprowadziły atak na miejsce stacjonowania rosyjskich operatorów dronów w miejscowości Bilytske w obwodzie donieckim. Operację przeprowadzili piloci Sił Powietrznych Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu dnia 16 listopada oraz w nocy z 16 na 17 listopada oddziały Sił Obronnych Ukrainy przeprowadziły serię skutecznych uderzeń na środki rozpoznania i walki radioelektronicznej armii rosyjskiej. Informację tę podał Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

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