自2022年2月24日对乌克兰发动全面入侵以来，截至2026年11月21日，俄罗斯军队总战损人数约为1 634 860人。

过去24小时内，乌克兰国防军又消灭了1730名俄罗斯侵略者。

据总参谋部消息，俄军总损失还包括：

坦克——2485辆；

装 甲 战斗车——25 884辆 （+24）；

火炮系统 ——52 595门（+21）；

多管火箭炮系统（RSZV） ——2289门（+1）；

防空 武器——1767件（+2）；

飞机 ——452架；

直升机——356架 ；

地面机器人系统 ——3203套（+7）；

作战-战术级无人机 ——615 411架（+1065）；

巡 航 导弹——5278枚（+82）；

舰船及快艇—— 35 艘 ；

潜艇 ——2 艘 ；

汽车及油罐 车——177 819 (+283)；

特种装备——4921（+2）。

总参谋部指出，关于俄军损失的数据仍在核实中。

乌克兰武装部队总参谋部在Facebook上发布了这一消息。

自2026年11月20日凌晨起，前线共发生157次交火。俄军在波克罗夫斯克方向发动了最多攻击，乌克兰守军在此击退了16次推进企图。 总体而言，敌军发动了导弹和空中打击，投下165枚制导炸弹，并出动了超过4500架自杀式无人机。

乌克兰军队在哈尔科夫州开展了代号为熊陷阱的进攻行动，收复了204平方公里的领土和14个村庄。 战斗在信息封锁的条件下持续进行，为迷惑俄军，乌克兰守军动用了艾布拉姆斯坦克。2026年11月20日，第475独立突击团“Code 9.2”的战士们透露了此次行动的细节。

第44独立炮兵旅的官兵在古利亚皮尔方向摧毁了俄军四门伪装的火炮。 被摧毁的装备包括两门2A36“风信子-B”火炮和两门2A65“姆斯塔-B”火炮。

此前一天，乌克兰苏-27战斗机飞行员对位于顿涅茨克州比利茨克市的俄罗斯无人机操作员驻地实施了打击。此次行动由乌克兰武装部队空军飞行员执行。

11月16日全天及17日凌晨，乌克兰国防军各部队对俄军的侦察和电子战装备实施了一系列有效打击。乌克兰武装部队总参谋部通报了这一情况。

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