周五凌晨，俄罗斯的袭击导致VBH乌克兰公司（“Faubeha乌克兰”有限责任公司）受损，该公司主要从事门窗配件的批发和零售供应。

该公司51%的股份由一位爱沙尼亚投资者持有。

“今晚，我们位于布罗瓦尔的工厂遭受了俄罗斯恐怖分子比上次更猛烈的袭击。但这绝不会击垮我们！目前，我们正在采取一切必要措施恢复运营。 恳请各方对配件供应可能出现的延误给予理解，并以合作伙伴的态度予以配合，”“VBH乌克兰”执行董事尤里·特卡琴科表示。

“Faubeha乌克兰”有限责任公司成立于2022年5月，注册资本为100万格里夫纳。 据YouControl数据显示，该公司由爱沙尼亚的“UFHE OU”（持股51%）作为创始股东，最终受益人为萨乌加·因德雷克（爱沙尼亚）以及乌克兰公民弗拉基米尔·普齐伊和尤里·奇赫曼（各持股24.5%）。 2026年前9个月，该公司实现净收入4.88168亿格里夫纳，较上年同期增长22%，净利润为5170.1万格里夫纳， 比2025年前9个月的业绩高出13.3%。

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