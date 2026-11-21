在切尔尼戈夫州，以弗拉基米尔亲王命名的第105边防支队的一支机动火力小组击落了一枚俄罗斯制造的小型“菲林”巡航导弹。为摧毁该空中目标，军人使用了自动化系统。

据军方称，机动火力小组的协同作战、高水平的训练以及对现代技术的娴熟运用，使得此次成功拦截导弹成为可能。

“官兵的高水平训练、对现代技术的娴熟掌握以及协同作战，使我们成功击中了空中目标，”边防人员补充道。

公开的视频中还展示了击落导弹的瞬间。代号为“纳加”的边防军官讲述了行动的经过。

“我发现了一个目标，它正以极高的速度在低空朝我们方向飞来。 我按下‘锁定目标’按钮，系统立即批准了开火许可。于是我开火将其击落。肉眼可见，甚至在监视器屏幕上，都能看到目标开始冒出烟雾。 导弹飞行了一段时间后，我们听到了爆炸声。当确认该目标确系由我们机组击中时，情绪简直高涨到了极点，”这位军人说道。

“菲林”属于小型远程“地对地”导弹。其长度约为3.5米。 该导弹由地面发射装置发射，飞行时可在极低空飞行。

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边防分队在其Facebook主页上发布了这一消息。

在苏梅州，以谢苗·洛什琴科命名的第47独立炮兵旅的炮兵们使用HIMARS对俄罗斯海军陆战队的营级指挥所发动了导弹打击。 此次打击共歼灭20余名俄军士兵，其中以军官为主。

第44独立炮兵旅的官兵在古利亚皮尔方向摧毁了俄军四门伪装的火炮。

值得一提的是，在南斯洛博扎纳方向，“前哨”旅所属“阿佩克斯”无人机系统营的操作员击中了一辆俄罗斯PTS-2浮动运输车。

11月16日全天及17日凌晨，乌克兰国防军各部队对俄军的侦察和电子战装备实施了一系列有效打击。

11月17日和18日，乌克兰军队对卢甘斯克州和库尔斯克州的俄罗斯军事后勤设施实施了打击，并证实三架俄罗斯军用运输机遭到损毁。 其中一架飞机——伊尔-76——受损非常严重。

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