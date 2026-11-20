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На Сумщині артилеристи 47-ї окремої артилерійської бригади імені Семена Лощенка завдали ракетного удару з HIMARS по батальйонному пункту управління російської морської піхоти. Внаслідок удару ліквідовано понад 20 російських військових, переважно офіцерів.

Ціллю українських артилеристів стали три одноповерхові будинки з підвальними приміщеннями, у яких розташовувався пункт управління 2-го батальйону 145-го полку 810-ї бригади морської піхоти Чорноморського флоту РФ.

Влучним ракетним ударом HIMARS пункт управління було знищено разом із понад 20 російськими військовими. За даними 8-го корпусу ДШВ, більшість ліквідованих окупантів становили офіцери.

«На Сумщині немає моря. Відповідно, тут не має бути й ворожих морпіхів, "відхідну" яким прокрутили наші артилеристи», – прокоментували результати удару українські десантники.

Про результати операції поінформував відділ комунікацій 8-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, на Південно-Слобожанському напрямку оператори батальйону безпілотних систем «Апекс» бригади «Форпост» уразили російський плаваючий транспортер ПТС-2.

Упродовж 16 листопада та в ніч на 17 листопада підрозділи Сил оборони України завдали серії результативних ударів по засобах розвідки та радіоелектронної боротьби російської армії.

Українські військові 17 та 18 листопада завдали ударів по об'єктах російської військової логістики в Луганській та Курській областях, а також підтвердили пошкодження трьох військово-транспортних літаків РФ. Один із літаків — Іл-76 — дістав дуже значні пошкодження.

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