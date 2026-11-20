В Сумской области артиллеристы 47-й отдельной артиллерийской бригады имени Семена Лощенко нанесли ракетный удар с помощью системы HIMARS по батальонному пункту управления российской морской пехоты. В результате удара ликвидировано более 20 российских военных, преимущественно офицеров.

Целью украинских артиллеристов стали три одноэтажных дома с подвальными помещениями, в которых располагался пункт управления 2-го батальона 145-го полка 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ.

Точным ракетным ударом HIMARS пункт управления был уничтожен вместе с более чем 20 российскими военными. По данным 8-го корпуса ДШВ, большинство ликвидированных оккупантов составляли офицеры.

«В Сумской области нет моря. Соответственно, здесь не должно быть и вражеских морпехов, которым наши артиллеристы устроили «прощальный» удар», — прокомментировали результаты удара украинские десантники.

О результатах операции сообщил отдел коммуникаций 8-го корпуса Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Напомним, на Южно-Слобожанском направлении операторы батальона беспилотных систем «Апекс» бригады «Форпост» поразили российский плавающий транспортер ПТС-2.

В течение 16 ноября и в ночь на 17 ноября подразделения Сил обороны Украины нанесли серию результативных ударов по средствам разведки и радиоэлектронной борьбы российской армии.

Украинские военные 17 и 18 ноября нанесли удары по объектам российской военной логистики в Луганской и Курской областях, а также подтвердили повреждение трех военно-транспортных самолетов РФ. Один из самолетов — Ил-76 — получил очень значительные повреждения.

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