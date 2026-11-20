В ночь на 20 ноября российская ракета попала в объект предприятия, где специалисты обеспечивали столицу водоснабжением. Двое работников погибли на рабочих местах, ещё семеро получили ранения.

Жертвами российского обстрела стали Дмитрий Петров и Виталий Крючек.

«Сегодня в результате преступной ракетной атаки на объект «Киевводоканала» мы потеряли двух наших коллег, которые, рискуя собственной жизнью, ночью делали все возможное для обеспечения киевлян водой. Мы искренне соболезнуем семьям Дмитрия Петрова и Виталия Крючека, которые погибли на рабочих местах от рук оккупантов», — говорится в сообщении.

Кроме того, в результате вражеской атаки пострадали еще семь сотрудников предприятия. Всем раненым оказана необходимая медицинская помощь.

В «Киевводоканале» подчеркнули, что Россия целенаправленно атакует гуманитарные объекты и критическую инфраструктуру, пытаясь лишить людей воды, тепла и света. Несмотря на опасность, столичные коммунальщики продолжают работу, чтобы поддерживать жизнедеятельность города.

Источник: Киевводоканал

Напомним, в Киеве из-за российской атаки повреждены объекты водоканала.

Ранее в Киеве из-за отключения электричества остановились троллейбусы в трёх районах.

В Киеве стабилизировали ситуацию с электроснабжением.

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