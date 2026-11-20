W nocy z 19 na 20 listopada rosyjska rakieta uderzyła w obiekt przedsiębiorstwa, w którym specjaliści zapewniali stolicę zaopatrzeniem w wodę. Dwóch pracowników zginęło na swoich stanowiskach pracy, a kolejnych siedmiu odniosło rany.

Ofiarami rosyjskiego ostrzału zostali Dmytro Petrow i Witalij Krjuček.

„Dzisiaj w wyniku zbrodniczego ataku rakietowego na obiekt „Kijówwodokanal” straciliśmy dwóch naszych kolegów, którzy ryzykując własnym życiem, w nocy robili wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić mieszkańcom Kijowa wodę. Składamy szczere kondolencje rodzinom Dmitra Petrowa i Witalija Krjučka, którzy zginęli w miejscu pracy z rąk okupantów” – czytamy w komunikacie.

Ponadto w wyniku wrogiego ataku rannych zostało jeszcze siedmiu pracowników przedsiębiorstwa. Wszystkim rannym udzielono niezbędnej pomocy medycznej.

W „Kijówwodokanal” podkreślono, że Rosja celowo atakuje obiekty humanitarne i infrastrukturę krytyczną, próbując pozbawić ludzi wody, ciepła i światła. Pomimo niebezpieczeństwa pracownicy służb komunalnych stolicy kontynuują pracę, aby zapewnić funkcjonowanie miasta.

Źródło: Kijówwodokanal

Przypomnijmy, że w Kijowie w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono obiekty wodociągowe.

Wcześniej w Kijowie w trzech dzielnicach wstrzymano ruch trolejbusów z powodu przerwy w dostawie prądu.

W Kijowie udało się ustabilizować sytuację w zakresie dostaw energii elektrycznej.

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