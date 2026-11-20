Силы обороны Украины 20 ноября заявили, что нанесли удары на большие расстояния по двум предприятиям российского военно-промышленного комплекса в Сибири и нефтеналивному терминалу в Мурманской области РФ. Информация об этих объектах была обнародована в отчете командующего Силами беспилотных систем, посвященном результатам ударов за последние 50 суток.

По информации аналитиков, в отчете впервые публично названы три объекта, о поражении которых ранее не сообщалось. Особое внимание привлекли удары по предприятиям в Сибири, которые относятся к самым удаленным целям украинских Сил обороны.

Одним из таких объектов стало акционерное общество «Анозит». Предприятие специализируется на производстве компонентов твёрдого ракетного топлива, которое используется в ракетных двигателях.

Поражение этого производства потенциально может повлиять на поставки сырья для российской ракетной промышленности. В то же время информации о масштабах повреждений предприятия пока нет.

Еще одним объектом стал ФНВЦ «Алтай», который занимается разработкой и производством твердотопливных зарядов для ракетных двигателей.

По данным Exilenova+, продукцию предприятия используют, в частности, в баллистических ракетах оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», которыми российские войска регулярно атакуют Украину.

Таким образом, удары по предприятиям, связанным с производством ракетного топлива, могут затруднить обеспечение российского военно-промышленного комплекса необходимыми компонентами. Однако подтвержденных данных о приостановке производства на этих объектах пока нет.

Третьим объектом, упомянутым в отчете, стал нефтеналивной терминал «Витино» в Мурманской области России.

Терминал предназначен для перевалки и хранения нефтепродуктов. Его инфраструктура используется для накопления и транспортировки топлива.

В отчете не уточняется, когда именно были нанесены удары по трем объектам, какими средствами они были осуществлены и какие повреждения получили предприятия.

Опубликованные спутниковые снимки демонстрируют расположение указанных объектов, однако сами по себе не позволяют подтвердить масштабы их повреждений. Независимой оценки последствий атак пока нет.

Об этом сообщает мониторинговый канал Exilenova+.

В Смоленской области России в ночь на 20 ноября беспилотники атаковали химический завод «Дорогобуж», который является одним из крупнейших промышленных предприятий региона и производит компоненты для промышленных взрывчатых веществ.

В ночь на 19 ноября беспилотники атаковали Альметьевск, где местные жители насчитали не менее 16 мощных взрывов. Одной из возможных целей называют нефтеперекачивающую станцию «Калейкино», принадлежащую компании «Транснефть».

Ранее беспилотники атаковали два российских НПЗ в Краснодарском крае, на обоих вспыхнули пожары.

До этого Генштаб подтвердил поражение одного из крупнейших НПЗ России в Башкортостане.

Также Силы обороны нанесли удар по НПЗ в Краснодарском крае России.

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