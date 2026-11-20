Siły Obronne Ukrainy ogłosiły 20 listopada, że przeprowadziły dalekosiężne ataki na dwa zakłady rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego na Syberii oraz na terminal przeładunkowy ropy naftowej w obwodzie murmańskim Federacji Rosyjskiej. Informacje o tych obiektach zostały opublikowane w raporcie dowódcy Sił Systemów Bezzałogowych, poświęconym wynikom ataków z ostatnich 50 dni.

Według analityków w raporcie po raz pierwszy publicznie wymieniono trzy obiekty, o których zniszczeniu wcześniej nie informowano. Szczególną uwagę zwróciły ataki na zakłady na Syberii, które należą do najbardziej odległych celów ukraińskich Sił Obronnych.

Jednym z takich obiektów była spółka akcyjna „Anozit”. Przedsiębiorstwo specjalizuje się w produkcji komponentów stałego paliwa rakietowego, wykorzystywanego w silnikach rakietowych.

Zniszczenie tego zakładu może potencjalnie wpłynąć na dostawy surowców dla rosyjskiego przemysłu rakietowego. Jednocześnie nie ma na razie informacji o skali zniszczeń w zakładzie.

Kolejnym celem stało się Centrum Badań i Rozwoju „Altaj”, które zajmuje się opracowywaniem i produkcją ładunków paliwa stałego do silników rakietowych.

Według danych Exilenova+ produkty tego zakładu są wykorzystywane m.in. w rakietach balistycznych kompleksu operacyjno-taktycznego „Iskander-M”, którymi rosyjskie wojska regularnie atakują Ukrainę.

W ten sposób ataki na zakłady związane z produkcją paliwa rakietowego mogą utrudnić zaopatrzenie rosyjskiego kompleksu wojskowo-przemysłowego w niezbędne komponenty. Nie ma jednak na razie potwierdzonych danych dotyczących wstrzymania produkcji w tych zakładach.

Trzecim obiektem wymienionym w raporcie był terminal przeładunkowy ropy naftowej „Witino” w obwodzie murmańskim w Rosji.

Terminal służy do przeładunku i magazynowania produktów naftowych. Jego infrastruktura jest wykorzystywana do gromadzenia i transportu paliwa.

W raporcie nie podano, kiedy dokładnie miały miejsce ataki na te trzy obiekty, jakimi środkami zostały przeprowadzone oraz jakie szkody poniosły przedsiębiorstwa.

Opublikowane zdjęcia satelitarne pokazują lokalizację wymienionych obiektów, jednak same w sobie nie pozwalają potwierdzić skali ich zniszczeń. Na razie nie ma niezależnej oceny skutków ataków.

Informuje o tym kanał monitorujący Exilenova+.

W obwodzie smoleńskim w Rosji w nocy z 19 na 20 listopada drony zaatakowały zakład chemiczny „Dorogobuzh”, który jest jednym z największych zakładów przemysłowych w regionie i produkuje składniki do przemysłowych materiałów wybuchowych.

W nocy z 18 na 19 listopada drony zaatakowały Almetjewsk, gdzie miejscowi mieszkańcy odnotowali co najmniej 16 potężnych wybuchów. Jako jeden z możliwych celów wymienia się stację przesyłową ropy „Kalejkino”, należącą do spółki „Transneft”.

Wcześniej drony zaatakowały dwie rosyjskie rafinerie w obwodzie krasnodarskim; w obu wybuchły pożary.

Wcześniej Sztab Generalny potwierdził zniszczenie jednej z największych rosyjskich rafinerii w Baszkirii.

Siły Obronne przeprowadziły również atak na rafinerię w obwodzie krasnodarskim w Rosji.

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