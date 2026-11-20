乌克兰国防军11月20日宣布，对位于西伯利亚的两家俄罗斯军工企业以及俄罗斯联邦摩尔曼斯克州的石油装卸码头实施了远程打击。 有关这些目标的信息公布于无人机系统部队指挥官的一份报告中，该报告详细介绍了过去50天内打击行动的成果。

据分析人士称，该报告首次公开指明了此前未曾披露的三个被击中目标。其中，针对西伯利亚企业的打击尤为引人注目，这些企业属于乌克兰国防军打击范围最远的目标。

其中之一便是“阿诺齐特”股份公司。该企业专门生产用于火箭发动机的固体火箭燃料组件。

该生产设施遭到打击，可能会影响俄罗斯火箭工业的原材料供应。不过，目前尚无关于该企业受损程度的具体信息。

另一处目标是“阿尔泰”联邦核燃料中心，该中心主要从事火箭发动机用固体燃料装药的研发和生产。

据Exilenova+数据显示，该企业的产品被用于“伊斯坎德尔-M”作战战术导弹系统的弹道导弹中，而俄军经常使用该系统对乌克兰发动袭击。

因此，对与火箭燃料生产相关的企业发动打击，可能会使俄罗斯军工复合体难以获得必要的组件。不过，目前尚无关于这些设施停产的可靠消息。

报告中提到的第三个目标是位于俄罗斯摩尔曼斯克州的“维蒂诺”石油装卸码头。

该码头用于石油产品的中转和储存。其基础设施被用于燃料的储存和运输。

报告未明确说明对这三处设施的袭击具体发生于何时、使用了何种手段，以及这些企业遭受了何种程度的破坏。

公布的卫星图像显示了上述目标的位置，但仅凭这些图像无法确认其受损程度。目前尚无对袭击后果的独立评估。

监测频道Exilenova+报道了这一消息。

11月20日夜间，在俄罗斯斯摩棱斯克州，多罗戈布日化工厂遭到无人机袭击。该厂是该地区最大的工业企业之一，主要生产工业爆炸物组件。

11月19日夜间，无人机袭击了阿尔梅季耶夫斯克，当地居民统计到至少发生了16次强烈爆炸。 据称，可能的袭击目标之一是隶属于“跨油公司”的“卡列基诺”输油站。

此前，无人机曾袭击了克拉斯诺达尔边疆区的两家俄罗斯炼油厂，两处均发生火灾。

在此之前，俄罗斯总参谋部证实，位于巴什科尔托斯坦的俄罗斯最大炼油厂之一遭到袭击。

此外，乌克兰国防军还对俄罗斯克拉斯诺达尔边疆区的一座炼油厂发动了打击。

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