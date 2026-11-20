总统沃洛迪米尔·泽连斯基于11月20日表示，在最近一次大规模袭击中，俄罗斯对乌克兰动用了400多架攻击型无人机和110多枚导弹，其中包括27枚弹道导弹。

俄罗斯袭击的主要目标是能源基础设施和物流设施，其中包括桥梁。此次袭击造成8人死亡，另有近30人受伤。

“我与军方及政府官员举行了视频会议。截至今天上午，自昨晚以来，俄罗斯已发射了400多架攻击型无人机和110多枚导弹，其中包括27枚弹道导弹。 俄军将此次打击分散到了乌克兰的许多城市和地区。所有目标无一例外都是普通的民用基础设施，即那些真正保障人民生活的设施。包括能源设施、物流设施——横跨第聂伯河的桥梁以及铁路设施。 “袭击特别针对变电站和输电线路，乌克兰的核电站以及与欧盟邻国的电力连接都依赖于这些设施。普通居民楼也遭到破坏，”泽连斯基说道。

他指出，俄罗斯的袭击造成8人死亡，30人受伤。 总统指出，在安全形势允许的情况下，乌克兰各地的能源和基础设施恢复工作已经在全面展开。据他介绍，能源部长和政府官员已就受损情况的全部细节以及恢复所需的力量进行了汇报。

在描述此次袭击时，国家元首指出：“俄军还使用了装有集束弹头的导弹。 这是迄今为止最猛烈的袭击之一。此次袭击的战术尤为卑鄙——分多批发射导弹，每批之间间隔20至30分钟，旨在增加灭火、清理废墟和恢复工作的难度。 事实上，当专家们正在勘察首批受损设施时，俄军便发动了二次打击，导致人员伤亡。”

泽连斯基还指出，总共击落了79枚巡航导弹，据他所说，今天士兵们在应对巡航导弹方面表现得非常专业。 正如总统所言，乌克兰的战斗机部队——我们的F-16、“幻影”和米格战机——也表现得非常出色。

“遗憾的是，应对弹道导弹要困难得多，这已不再取决于我们的力量，而是取决于合作伙伴提供的导弹供应，”总统指出。

他补充道，在视频会议期间，还听取了关于敖德萨及该州、基辅及该州、苏梅、哈尔科夫及该州、第聂伯罗彼得罗夫斯克州以及乌克兰西部各州局势的单独汇报。恢复工作的具体期限已确定。

“国际社会也需要对这一切给出明确的回应。重要的是，伙伴们不仅要发表支持乌克兰和乌克兰人民的声明，还要落实关于防空的具体协议。 普京此次发动袭击的姿态极为张扬——这发生在他在中国参加了一系列成效甚微的会晤之后，且其试图以某种方式‘重新划分’世界的企图实际上已告失败。此外，俄罗斯在前线的阵地目前处于今年以来的最弱状态。 “俄罗斯正试图通过这种恐怖手段、通过这种针对民众生活的打击，来弥补其军事和外交上的无能，”总统评论道。

视频会议结束后，他指示乌克兰外交部于今日联系所有已开始准备防空系统套件的合作伙伴，以加快供应进度。 此外，据他介绍，还与乌克兰国防部长就向美国合作伙伴沟通供应PAC-2和PAC-3导弹一事进行了讨论。“我们非常期待五角大楼能批准我们所期待的这批供应，”泽连斯基指出。

国家元首在Facebook上公布了这一消息。

乌克兰国家紧急情况局公布了俄罗斯对基辅夜间袭击后果的首批画面。

基辅州有两人因俄罗斯袭击而受伤。

俄罗斯的弹道导弹击中了基辅的三座桥梁，导致两岸之间的交通受阻。

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