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20 листопада у Бучанському районі Київської області внаслідок російської атаки постраждали двоє людей — чоловік і жінка. Обох із пораненнями та гострою реакцією на стрес доправили до лікарні. Також у районі зазнав пошкоджень приватний житловий будинок.

Ще руйнування зафіксували у Броварському районі. Там пошкоджено дві офісно-адміністративні будівлі підприємств, приватний будинок та автомобіль.

Про наслідки атаки повідомили у Київській обласній військовій адміністрації.

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