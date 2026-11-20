20 listopada w rejonie Bucha w obwodzie kijowskim w wyniku rosyjskiego ataku rannych zostało dwoje ludzi — mężczyzna i kobieta. Oboje, z obrażeniami i ostrym zespołem stresowym, zostali przewiezieni do szpitala. W rejonie tym uszkodzeniu uległ również prywatny dom mieszkalny.

Kolejne zniszczenia odnotowano w rejonie Browarskim. Uszkodzono tam dwa budynki biurowo-administracyjne przedsiębiorstw, prywatny dom oraz samochód.

O skutkach ataku poinformowała Kijowska Okręgowa Administracja Wojskowa.

Obwód kijowski należy do regionów o najsłabszej ochronie infrastruktury energetycznej — Kalasznik.

Na froncie w ciągu doby doszło do 278 starć, najgoręcej było na kierunku Pokrowskim – Sztab Generalny.

Rosja zaatakowała Żółte Wody w obwodzie dniepropetrowskim, pięć osób zostało rannych

Czytaj nas na