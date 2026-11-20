We Lwowie w wyniku rosyjskiego ataku rano 20 listopada zginęły dwie osoby, są też ranni. Ponadto odnotowano trafienie w terminal biletowy na stacji kolejowej Sknyłów – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Jak powiedział, na miejscu uderzenia na stacji pracują ratownicy i inne służby ratownicze.

Informacje na temat skutków ataku są obecnie weryfikowane. Władze miejskie obiecują opublikować dodatkowe dane po ich potwierdzeniu.

We Lwowie i w obwodzie wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu po rosyjskich atakach. W wyniku rosyjskiego ostrzału we Lwowie 20 listopada uszkodzono dwa samochody i okna akademika, a we wsi Lysynychi ucierpiał prywatny dom. Ponadto na jednej z ulic miasta znaleziono fragment rakiety – poinformował burmistrz Andrij Sadowyj.

Przypomnijmy, że rosyjskie drony rakietowe zaatakowały Lwów i obwód lwowski. Nad Lwowem kilkakrotnie rozległy się wybuchy, a siły obrony przeciwlotniczej odparły atak – poinformowali szef Obwodnej Administracji Maksym Kozycki oraz burmistrz Andrij Sadowyj.

W czwartek, 19 listopada, rosyjskie wojska zaatakowały Izium w obwodzie charkowskim. W wyniku uderzenia zniszczono klatkę schodową budynku wielorodzinnego, pod gruzami mogą znajdować się ludzie. Co najmniej 12 osób odniosło obrażenia, wśród nich czworo dzieci.

Rano 19 listopada rosyjskie drony zaatakowały infrastrukturę cywilną w Szostce w obwodzie sumskim. W wyniku uderzenia zniszczono dwa budynki niemieszkalne, a kolejne cztery budynki wielorodzinne uległy uszkodzeniom.

W ciągu ostatniej doby, 18 listopada, wojska rosyjskie przeprowadziły 1 733 ataki na obwód doniecki. Pod ostrzałem znalazło się osiem miejscowości; uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekt infrastruktury.

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