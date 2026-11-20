Rano 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na obiekt energetyczny DTEK w obwodzie odeskim. W wyniku ataku 41 tysięcy rodzin w rejonach odeskim i rozdzielniańskim zostało tymczasowo pozbawionych prądu.

Pracownicy sektora energetycznego będą mogli rozpocząć oględziny uszkodzonego sprzętu i prace naprawcze, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

Specjaliści planują ocenić stan ocalałego sprzętu, przeprowadzić niezbędne naprawy i przywrócić dostawy energii elektrycznej do odbiorców.

Informację tę podała firma DTEK.

W nocy z 19 na 20 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na infrastrukturę transportową i przemysłową w rejonie Korosten w obwodzie żytomierskim. W wyniku ataku jedna osoba odniosła rany.

Państwowa Służba ds. Sytuacji Nadzwyczajnych opublikowała pierwsze zdjęcia po rosyjskich atakach na stolicę w nocy z 19 na 20 listopada. Według wstępnych danych w wyniku ataku zginęły trzy osoby, 11 zostało rannych, a jedną osobę ewakuowano.

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