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Уранці 20 листопада російські війська завдали удару по енергетичному об’єкту ДТЕК в Одеській області. Унаслідок атаки тимчасово знеструмлено 41 тисячу родин в Одеському та Роздільнянському районах.

Енергетики зможуть розпочати огляд пошкодженого обладнання та відновлювальні роботи щойно це дозволить безпекова ситуація.

Фахівці планують оцінити стан уцілілого обладнання, провести необхідні ремонти та відновити електропостачання споживачам.

Про це повідомили в ДТЕК.

У ніч на 20 листопада російські війська завдали удару по транспортній та промисловій інфраструктурі Коростенського району Житомирської області. Унаслідок атаки одна людина дістала поранення.

Державна служба з надзвичайних ситуацій показала перші кадри після російських ударів по столиці в ніч на 20 листопада. За попередніми даними, внаслідок атаки троє людей загинули, ще 11 постраждали, одну людину евакуювали.

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