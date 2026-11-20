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У Львові внаслідок російського удару вранці 20 листопада загинули двоє людей, також є постраждалі. Крім того, зафіксовано влучання у квитковий термінал на залізничній станції Скнилів, повідомив міський голова Андрій Садовий.

За його словами, на місці влучання на станції працюють рятувальники та інші екстрені служби.

Інформація про наслідки атаки уточнюється. Додаткові дані міська влада обіцяє оприлюднити після їх підтвердження.

У Львові та області запроваджені аварійні відключення світла після російських атак. Унаслідок російського обстрілу у Львові 20 листопада пошкоджено два автомобілі та вікна гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Також на одній із вулиць міста виявили частину ракети, повідомив мер Андрій Садовий.

Нагадаємо, російські реактивні дрони атакували Львів та Львівщину. Над Львовом кілька разів лунали вибухи, сили протиповітряної оборони відбивали атаку, повідомили очільник ОВА Максим Козицький і міський голова Андрій Садовий.

Російські війська у четвер, 19 листопада, атакували Ізюм Харківської області. Внаслідок удару зруйновано під'їзд багатоквартирного будинку, під завалами можуть перебувати люди. Щонайменше 12 осіб постраждали, серед них — четверо дітей.

Вранці 19 листопада російські безпілотники атакували цивільну інфраструктуру Шостки Сумської області. Унаслідок удару зруйновано два нежитлові приміщення, ще чотири багатоквартирні будинки зазнали пошкоджень.

Упродовж минулої доби, 18 листопада, російські війська завдали 1 733 ударів по Донецькій області. Під ворожим вогнем опинилися вісім населених пунктів, пошкоджено житлові будинки, заклад освіти та об'єкт інфраструктури.

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