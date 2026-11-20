11月20日上午，利沃夫因俄罗斯空袭造成两人死亡，另有人员受伤。此外，市长安德烈·萨多维表示，斯克尼利夫火车站的售票终端机也被击中。

据他介绍，救援人员和其他应急服务部门正在车站受袭现场展开救援工作。

关于此次袭击后果的具体信息仍在核实中。市政府承诺将在信息得到确认后公布更多细节。

在俄罗斯发动袭击后，利沃夫市及周边地区已实施紧急停电措施。11月20日，利沃夫市因俄罗斯炮击导致两辆汽车受损，一处学生宿舍的窗户被击碎；在利西尼奇村，一栋民宅也遭到破坏。 市长安德烈·萨多维表示，在市内某条街道上还发现了一枚火箭弹残骸。

需要指出的是，俄罗斯的喷气式无人机袭击了利沃夫及利沃夫州。利沃夫上空多次响起爆炸声，防空部队成功击退了袭击，地区行政管理局负责人马克西姆·科齐茨基和市长安德烈·萨多维表示。

11月19日（周四），俄军袭击了哈尔科夫州的伊久姆。袭击导致一栋多户住宅楼的入口被摧毁，废墟下可能仍有人员被困。至少有12人受伤，其中包括4名儿童。

11月19日上午，俄罗斯无人机袭击了苏姆州肖斯季的民用基础设施。袭击导致两处非住宅建筑被摧毁，另有四栋多户住宅楼受损。

在过去24小时内（11月18日），俄军对顿涅茨克州发动了1733次袭击。共有8个居民点遭到敌方炮火袭击，多栋住宅楼、一所教育机构及一处基础设施设施受损。

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