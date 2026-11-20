Во Львове в результате российского удара утром 20 ноября погибли два человека, также есть пострадавшие. Кроме того, зафиксировано попадание в билетный терминал на железнодорожной станции Скнилов, сообщил мэр Андрей Садовый.

По его словам, на месте попадания на станции работают спасатели и другие экстренные службы.

Информация о последствиях атаки уточняется. Дополнительные данные городские власти обещают обнародовать после их подтверждения.

Во Львове и области введены аварийные отключения света после российских атак. В результате российского обстрела во Львове 20 ноября повреждены два автомобиля и окна общежития, а в селе Лисиничи пострадал частный дом. Также на одной из улиц города обнаружили часть ракеты, сообщил мэр Андрей Садовый.

Напомним, российские реактивные дроны атаковали Львов и Львовскую область. Над Львовом несколько раз раздавались взрывы, силы противовоздушной обороны отражали атаку, сообщили глава ОГА Максим Козицкий и мэр Андрей Садовый.

Российские войска в четверг, 19 ноября, атаковали Изюм Харьковской области. В результате удара разрушен подъезд многоквартирного дома, под завалами могут находиться люди. По меньшей мере 12 человек пострадали, среди них — четверо детей.

Утром 19 ноября российские беспилотники атаковали гражданскую инфраструктуру Шостки Сумской области. В результате удара разрушены два нежилых помещения, ещё четыре многоквартирных дома получили повреждения.

За прошедшие сутки, 18 ноября, российские войска нанесли 1 733 удара по Донецкой области. Под вражеским огнем оказались восемь населенных пунктов, повреждены жилые дома, учебное заведение и объект инфраструктуры.

Читай нас в