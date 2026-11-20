Херсонский городской суд заочно приговорил к 14 годам лишения свободы бывшего помощника начальника Северной исправительной колонии № 90 Олега Тютюрая. Во время российской оккупации Херсона он возглавил созданный захватчиками Следственный изолятор №1.

Его признали виновным в принудительном вывозе заключённых из временно оккупированного Херсона.

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Согласно материалам дела, в мае 2022 года Тютюрай согласился на предложение оккупационной администрации и занял должность начальника незаконного следственного изолятора в составе оккупационного Управления службы исполнения наказаний по Херсонской области. На этой должности он осуществлял общее руководство учреждением, подписывал служебные приказы, рапорты и документы по обеспечению его функционирования.

В период с 20 октября по 2 ноября 2022 года, перед освобождением Херсона украинскими силами, Олег Тютюрай организовал принудительное перемещение более 150 осужденных из херсонского СИЗО в «Голопристанскую исправительную колонию № 7» в Старой Збурьевке. Вывоз происходил без согласия заключённых, а впоследствии часть из них была перемещена в Крым и Краснодарский край РФ.

Суд признал мужчину виновным в нарушении законов и обычаев войны. В то же время по обвинению в государственной измене его оправдали в связи с отсутствием состава преступления, поскольку ранее Шевченковский районный суд Киева уже приговорил его за коллаборационную деятельность.

По совокупности преступлений суд определил окончательное наказание — 14 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в органах государственной власти, местного самоуправления и правоохранительных органах сроком на 10 лет и с конфискацией всего принадлежащего ему имущества. Также Тютюрая лишили специального звания подполковника внутренней службы.

Об этом говорится в судебном приговоре.



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