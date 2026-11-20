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Херсонський міський суд заочно засудив до 14 років позбавлення волі колишнього помічника начальника Північної виправної колонії №90 Олега Тютюрая. Під час російської окупації Херсона він очолив створений загарбниками Слідчий ізолятор №1.

Його визнали винним у примусовому вивезенні ув’язнених із тимчасово окупованого Херсона.

Подробиці

За матеріалами справи, у травні 2022 року Тютюрай погодився на пропозицію окупаційної адміністрації та обійняв посаду начальника незаконного Слідчого ізолятора у складі окупаційного Управління служби виконання покарань по Херсонській області. На цій посаді він здійснював загальне керівництво установою, підписував службові накази, рапорти й документи щодо забезпечення її функціонування.

У період з 20 жовтня по 2 листопада 2022 року, перед звільненням Херсона українськими силами, Олег Тютюрай організував примусове переміщення понад 150 засуджених із херсонського СІЗО до "Голопристанської виправної колонії № 7" у Старій Збур’ївці. Вивезення відбувалося без згоди ув’язнених, а згодом частину з них перемістили до Криму та Краснодарського краю РФ.

Суд визнав чоловіка винним у порушенні законів та звичаїв війни. Водночас за обвинуваченням у державній зраді його виправдали за відсутністю складу злочину, оскільки раніше Шевченківський районний суд Києва вже засудив його за колабораційну діяльність.

За сукупністю злочинів, суд визначив остаточне покарання – 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади, місцевого самоврядування та правоохоронних органах строком на 10 років та з конфіскацією всього належного йому майна. Також Тютюрая позбавили спеціального звання підполковника внутрішньої служби.

Про це йдеться у судовому вироку.



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