赫尔松市法院对前第90号北方惩教所副所长奥列格·蒂尤图拉伊作缺席判决，判处其14年有期徒刑。 在俄罗斯占领赫尔松期间，他曾领导由侵略者设立的第1号看守所。

他被认定犯有将囚犯强行转移出暂时被占领的赫尔松的罪行。

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根据案卷材料，2022年5月，蒂尤图拉伊接受了占领当局的提议，担任了隶属于占领当局“赫尔松州刑罚执行局”的非法羁押中心的负责人。 在此职位上，他负责该机构的全面管理，签署有关确保其正常运转的行政命令、报告及文件。

在2022年10月20日至11月2日期间，即乌克兰军队解放赫尔松之前， 奥列格·蒂尤图赖组织将150多名囚犯从赫尔松看守所强制转移至位于斯塔拉·兹布里耶夫卡的“戈洛普里斯坦第7号惩教殖民地”。 此次转移未经囚犯同意，随后其中一部分人被转移至克里米亚和俄罗斯联邦克拉斯诺达尔边疆区。

法院认定该男子犯有违反战争法和战争惯例罪。同时，针对其被指控的叛国罪，因缺乏犯罪构成要件而予以无罪释放，因为此前基辅谢甫琴科区法院已因其通敌活动对其作出过判决。

综合各项罪行， 法院最终判处其14年有期徒刑，并剥夺其在国家机关、地方自治机关及执法机关任职的权利10年，同时没收其全部财产。 此外，蒂尤图拉亚还被剥夺了内务部中校的军衔。

上述内容载于法院判决书中。



将35名乌克兰儿童驱逐至俄罗斯的组织者已被宣布为嫌疑人。

被遣送至俄罗斯的格拉博夫斯基居民的下落已查明。

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