乌克兰驻奥地利大使瓦西里·希米涅茨指出，在俄罗斯袭击乌克兰驻基辅大使馆的背景下，俄罗斯文化团体在奥地利举办音乐会是冷酷无情且在道德上不可接受的。

这位外交官特别提到了“顿河大合唱团”（Bolschoi Don Kosaken）的演出，该团团长彼得·胡迪亚科夫曾于2018年被弗拉基米尔·普京授予普希金勋章。

据希明采称，俄罗斯无人机残骸击中了俄罗斯驻基辅大使馆大楼，而与俄罗斯有关联的该团体却仍在奥地利的演出场所继续表演，特别是维也纳和克洛斯特内堡。

该乐团在奥地利的巡演计划于2026年11月22日至2027年1月8日举行。大多数音乐会需购票入场，仅部分活动提供免费入场。

来源：瓦西里·希米涅茨，社交媒体X。

奥地利联邦欧洲与外交事务部长贝亚特·迈因勒-赖辛格证实，由于2026年11月19日（星期四）俄罗斯对基辅的空袭，奥地利大使馆大楼遭到损毁。

2026年11月19日星期四，在俄罗斯无人机袭击基辅期间，位于首都舍甫琴科区的弗拉基米尔大教堂遭到损毁。基辅市长维塔利·克利奇科通报了这一情况。

11月19日，俄军出动攻击型无人机袭击了基辅。首都的戈洛西夫斯基区、德斯尼亚区和波迪尔区均记录到了受损情况。

需要指出的是，在基辅，一架无人机击中了波迪尔区的一栋办公楼。

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