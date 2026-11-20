位于基辅的乌克兰第二次世界大战历史国家博物馆因11月20日俄罗斯对首都的袭击再次遭受损毁。该建筑被爆炸冲击波损毁。

“11月20日夜间，博物馆主楼的‘荣誉厅’及入口区域遭到爆炸冲击波的破坏。这是自全面入侵开始以来，我们的纪念园区第三次遭受破坏。 这既具有象征意义，又令人痛心：‘United by Liberty’（‘自由联结’）摄影展正是在‘荣誉大厅’的全景窗前展出，”该博物馆在Facebook上发布的消息中写道。

博物馆方面提醒道，该展览于2026年7月4日——即美国独立250周年纪念日——正式开幕， 该展览讲述了纽约自由女神像140年的历史——她是整个自由世界民主、尊严与希望的象征。

“玻璃虽碎，但展览仍在。大理石上的名字依然在原处。‘自由团结’即使透过受损的窗户仍在诉说：自由不会因爆炸而消逝，捍卫自由的民族将始终团结一致。 博物馆仍在开放。记忆无法被摧毁。感谢所有捍卫者，”声明中写道。

需要指出的是，俄罗斯袭击了位于切尔尼戈夫州的列昂尼德·库奇马故居博物馆。

11月20日，由于俄罗斯对基辅的袭击，Milfey公司的糕点车间被摧毁。

此外，乌克兰国家紧急情况局公布了俄罗斯对基辅夜间袭击后果的首批画面。

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