Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне в Киеве в очередной раз пострадал в результате российского нападения на столицу 20 ноября. Здание было повреждено взрывной волной.

«В ночь на 20 ноября взрывная волна повредила Зал Славы и входную группу главного корпуса Музея. Это уже третье повреждение нашего мемориального комплекса с начала полномасштабного вторжения. Символично и больно одновременно: именно на панорамных окнах Зала Славы экспонируется фотовыставка «United by Liberty» («Объединенные Свободой»)», – говорится в сообщении в сети Facebook.

В музее напомнили, что выставку открыли 4 июля 2026 года – в день 250-летия независимости США, она рассказывает 140-летнюю историю Статуи Свободы в Нью-Йорке — символа демократии, достоинства и надежды для всего свободного мира.

«Стекло разбито — а выставка остаётся. Имена на мраморе — на месте. «Объединённые Свободой» продолжает говорить даже сквозь повреждённые окна: свобода не исчезает от взрывов, а народы, которые её защищают, остаются едиными. Музей работает. Память не уничтожить. Спасибо защитникам и защитницам», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия атаковала дом-музей Леонида Кучмы в Черниговской области.

20 ноября в результате российской атаки на Киев был разрушен кондитерский цех компании Milfey.

Добавим, что ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.

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