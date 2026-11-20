Narodowe Muzeum Historii Ukrainy w czasie II wojny światowej w Kijowie po raz kolejny uległo zniszczeniom w wyniku rosyjskiego ataku na stolicę 20 listopada. Budynek został uszkodzony przez falę uderzeniową.

„W nocy z 19 na 20 listopada fala uderzeniowa uszkodziła Salę Sław oraz część wejściową głównego korpusu Muzeum. To już trzecie uszkodzenie naszego kompleksu pamięci od początku pełnej inwazji. Jest to jednocześnie symboliczne i bolesne: właśnie na panoramicznych oknach Sali Sław prezentowana jest wystawa fotograficzna „United by Liberty” („Zjednoczeni przez wolność”)” – czytamy w komunikacie opublikowanym na Facebooku.

W Muzeum przypomniano, że wystawę otwarto 4 lipca 2026 roku – w dniu 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych, opowiada ona 140-letnią historię Statuy Wolności w Nowym Jorku – symbolu demokracji, godności i nadziei dla całego wolnego świata.

„Szkło jest rozbite – ale wystawa pozostaje. Nazwiska na marmurze – na swoim miejscu. „Zjednoczeni przez Wolność” nadal przemawia nawet przez uszkodzone okna: wolność nie znika w wyniku wybuchów, a narody, które jej bronią, pozostają zjednoczone. Muzeum działa. Pamięci nie da się zniszczyć. Dziękujemy obrońcom i obrończyniom” – czytamy w komunikacie.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała dom-muzeum Leonida Kuczmy w obwodzie czernihowskim.

20 listopada w wyniku rosyjskiego ataku na Kijów zniszczono cukiernię firmy Milfey.

Dodajmy, że Państwowa Służba Ratownicza opublikowała pierwsze zdjęcia skutków nocnego ataku Rosji na Kijów.

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