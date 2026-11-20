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20 листопада унаслідок російської атаки на Київ було зруйновано кондитерський цех компанії Milfey. Виробниче приміщення зазнало значних пошкоджень під час обстрілу, повідомили представники компанії.

"Скільки вкладено туди часу, життя, грошей, нервових клітин. Усередині все зламалось. Немає слів, як воно болить", – йдеться у дописі на сторінці компанії у соціальній мережі Іnstagram у п'ятницю.

Допис супроводжується відео з місця влучання. Половина будівлі зруйновано, помітні сліди пожежі.

Milfey спеціалізується на виготовленні тортів, тістечок та інших кондитерських виробів.

Про це компанія повідомила на своїй сторінці в Іnstagram.

Нагадаємо, що ДСНС оприлюднила перші кадри наслідків нічної атаки РФ на Київ.

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