20 ноября в результате российской атаки на Киев был разрушен кондитерский цех компании Milfey. Производственное помещение получило значительные повреждения во время обстрела, сообщили представители компании.

«Сколько вложено туда времени, жизни, денег, нервных клеток. Внутри всё разрушено. Нет слов, как это больно», — говорится в посте на странице компании в социальной сети Instagram в пятницу.

Пост сопровождается видео с места попадания. Половина здания разрушена, заметны следы пожара.

Milfey специализируется на изготовлении тортов, пирожных и других кондитерских изделий.

Об этом компания сообщила на своей странице в Instagram.

Напомним, что ГСЧС обнародовала первые кадры последствий ночной атаки РФ на Киев.

Российская баллистическая атака на Киев унесла жизни трёх человек, есть раненые.

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