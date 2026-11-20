Вечером 20 ноября российские войска нанесли удар двумя баллистическими ракетами по Кривому Рогу. Попадание пришлось на парковку возле популярного ресторана в центре города. Пострадали 20 человек, в том числе трое детей, а во время спасательной операции россияне повторно атаковали город реактивными беспилотниками.

Сначала сообщалось о как минимум восьми пострадавших. Впоследствии число раненых возросло до 20. Все они находятся в больницах, где им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Среди пострадавших — трое детей. В самом тяжелом состоянии находится семилетний мальчик. По словам Александра Ганжи, ребенок находится в больнице, медики борются за его жизнь. «До 20 возросло число раненых в результате вражеской атаки на Кривой Рог. Среди пострадавших — трое детей. В тяжелом состоянии в больнице находится 7-летний мальчик. Медики борются за его жизнь», — сообщил глава ОГА.

Что известно о месте удара

По словам Александра Вилкула, российские войска выпустили по городу две баллистические ракеты. Они попали в парковку популярного ресторана в центральной части Кривого Рога.

Взрывная волна и осколки повредили ресторан, гаражи, автомобили, а также многие жилые дома и коммерческие объекты поблизости. На месте работают спасатели, медики и другие экстренные службы.

Россияне повторно атаковали город во время спасательной операции

Отдельно Александр Вилкул сообщил о повторных ударах. По его словам, когда на месте первой атаки продолжалась аварийно-спасательная операция, российские войска нанесли еще два удара реактивными беспилотниками типа «Шахед». «Во время аварийно-спасательной операции враг цинично нанес еще два удара реактивными «Шахедами». Увеличиваем количество медицинских и аварийных бригад», — написал Вилкул.

Он также сообщил, что на тот момент фиксировалось движение других российских беспилотников в направлении города. Из-за угрозы новых ударов к работе привлекли дополнительные медицинские и аварийные бригады.

В части Кривого Рога возможны перебои с водой и газом

Обстрел повлиял и на работу городских коммунальных служб. По словам председателя Совета обороны города, из-за последствий атаки давление воды будет снижено в трех районах Кривого Рога — Саксаганском, Металлургическом и Центрально-Городском.

Также возможны ограничения в газоснабжении. Городские службы работают над ликвидацией последствий удара. По последним данным, число раненых составляет 20 человек. Среди них трое детей, один из которых находится в крайне тяжелом состоянии. На месте атаки продолжают работать экстренные службы. О последствиях атаки сообщили начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа и председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

В ночь на 20 ноября российские войска массированно атаковали Кривой Рог реактивными беспилотниками. В результате ударов значительно повреждена инфраструктура, в частности автозаправочная станция, а часть города осталась без электроснабжения. Погибших и пострадавших нет.

Вечером 10 ноября российские войска массированно атаковали беспилотниками объекты критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

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