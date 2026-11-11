Росія атакувала дронами критичну інфраструктуру Кривого Рогу, частина міста без світла

0:00 / 0:00

Увечері 10 листопада російські війська масовано атакували безпілотниками об’єкти критичної інфраструктури Кривого Рогу. Унаслідок ударів частина міста залишилася без електропостачання, а лікарні та насосні станції водоканалу перевели на генератори. Загиблих і постраждалих немає.

За словами Олександра Вілкула, внаслідок російської атаки, крім об’єктів цивільної інфраструктури, пошкоджено п’ять житлових будинків.

Станом на ранок частина міста залишалася без електроенергії. Деякі лікарні та насосні станції водоканалу продовжили роботу за допомогою генераторів.

Також через знеструмлення в одній із шахт опинилися заблокованими дев’ять працівників. Рятувальники евакуювали всіх гірників на поверхню.

Як зазначив Вілкул, відновлювальні роботи тривали всю ніч. До них залучили бригади енергетиків, тепловиків та працівників комунальних служб.

На ранок у Кривому Розі вдалося відновити роботу міського електротранспорту у штатному режимі. Також тривали роботи на котельнях.

Попри складну ситуацію з електропостачанням, усі міські служби, лікарні та соціальні установи продовжують працювати.

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул в Telegram.

Упродовж доби 10 листопада 2026 року російські війська продовжували атакувати енергетичну інфраструктуру України. Станом на ранок 11 листопада внаслідок обстрілів частина споживачів залишилася без електроенергії у восьми областях.

Російські війська продовжуютьзавдавати ударів по енергетичній інфраструктурі Одеської області. Унаслідок пошкодження енергооб’єктів близько 135 тисяч споживачів залишилися без електропостачання. Також відомо про одного постраждалого.

Упродовж 10 листопада російські війська атакувалиМиколаївську область безпілотниками. Внаслідок ударів пошкоджено житлові будинки та автомобіль, повідомили в обласній військовій адміністрації.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Читай нас у