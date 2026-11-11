俄罗斯出动无人机袭击了克里沃罗格的关键基础设施，该市部分地区断电

11月10日晚，俄罗斯军队出动大量无人机对克里沃罗格的关键基础设施发动了大规模袭击。袭击导致该市部分地区断电，医院和自来水公司的泵站转为发电机供电。此次袭击未造成人员伤亡。

据亚历山大·维尔库拉称，除民用基础设施外，此次俄罗斯袭击还导致五栋居民楼受损。

截至上午，该市部分地区仍处于断电状态。部分医院和自来水公司的泵站依靠发电机继续运转。

此外，由于停电，一家煤矿内有9名工人被困。救援人员已将所有矿工疏散至地面。

维尔库尔指出，抢修工作持续了一整夜。电力、供热及公用事业部门的抢修队伍均参与了抢修工作。

截至清晨，克里沃罗格市的城市电动交通已恢复正常运行。锅炉房的抢修工作也在持续进行。

尽管供电形势严峻，但全市所有公共服务部门、医院和社会福利机构仍在正常运转。

克里沃罗格国防委员会主席亚历山大·维尔库尔在Telegram上通报了这一情况。

2026年11月10日全天，俄军持续袭击乌克兰的能源基础设施。截至11月11日清晨，由于炮击，八个州的部分用户仍处于断电状态。

俄军继续对敖德萨州的能源基础设施发动袭击。由于能源设施受损，约13.5万用户断电。此外，已知有一人受伤。

11月10日当天，俄军动用无人机袭击了尼古拉耶夫州。据该州军事行政当局通报，袭击导致多栋民宅和一辆汽车受损。

截至11月11日早晨，过去24小时内，俄军袭击了赫尔松州的35个居民点。炮击造成1人死亡，另有3人受伤。

此外，11月9日至10日期间，俄军对顿涅茨克州斯拉维扬斯克市发动了三次空袭。 据该市军事行政当局负责人瓦迪姆·利亚赫称，袭击导致5栋房屋被毁，至少82栋房屋受损，1人受伤。

俄军袭击了哈尔科夫及该州另外10个居民点。据哈尔科夫州军事行政当局负责人奥列格·西涅古博夫11月10日通报，炮击造成8人受伤，其中包括一名1岁11个月大的男童。

11月10日，俄罗斯军队袭击了基洛沃格勒州戈洛瓦诺夫斯基区的一处关键基础设施。该设施遭击中后引发了火灾。

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