Россия нанесла удар с помощью дронов по критически важной инфраструктуре Кривого Рога, часть города осталась без света

Вечером 10 ноября российские войска нанесли массированный удар беспилотниками по объектам критической инфраструктуры Кривого Рога. В результате ударов часть города осталась без электроснабжения, а больницы и насосные станции водоканала перевели на генераторы. Погибших и пострадавших нет.

По словам Александра Вилкула, в результате российской атаки, помимо объектов гражданской инфраструктуры, были повреждены пять жилых домов.

По состоянию на утро часть города оставалась без электроэнергии. Некоторые больницы и насосные станции водоканала продолжили работу с помощью генераторов.

Также из-за отключения электроэнергии в одной из шахт оказались заблокированными девять работников. Спасатели эвакуировали всех горняков на поверхность.

Как отметил Вилкул, восстановительные работы продолжались всю ночь. К ним были привлечены бригады энергетиков, тепловиков и работников коммунальных служб.

К утру в Кривом Роге удалось восстановить работу городского электротранспорта в штатном режиме. Также продолжались работы на котельных.

Несмотря на сложную ситуацию с электроснабжением, все городские службы, больницы и социальные учреждения продолжают работать.

Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в Telegram.

В течение суток 10 ноября 2026 года российские войска продолжали атаковать энергетическую инфраструктуру Украины. По состоянию на утро 11 ноября в результате обстрелов часть потребителей осталась без электроэнергии в восьми областях.

Российские войска продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре Одесской области. В результате повреждения энергообъектов около 135 тысяч потребителей остались без электроснабжения. Также известно об одном пострадавшем.

В течение 10 ноября российские войска атаковали Николаевскую область с помощью беспилотников. В результате ударов были повреждены жилые дома и автомобиль, сообщили в областной военной администрации.

В течение суток, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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