Російські авіабомби зруйнували п’ять будинків у Слов’янську, ще понад 80 пошкоджено

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Російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

За його словами, напередодні ввечері російські війська скинули авіабомбу ФАБ-500 на приватний сектор міста. Уночі окупанти завдали ще двох ударів – цього разу двома ФАБ-250 по багатоповерхівках у центральній частині Слов’янська.

Унаслідок атак пошкоджено щонайменше 82 приватні та багатоквартирні оселі, п’ять будинків повністю зруйновано. Також руйнувань зазнали медичний заклад, автомобілі та підприємства.

Поранення дістав 44-річний чоловік, зазначив Лях. Інформації про інших постраждалих у повідомленні начальника МВА не було.

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

Увечері 9 листопада російські окупанти атакували енергетичну інфраструктуру Первомайського району Миколаївської області ударними безпілотниками Shahed-238.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

У Полтаві внаслідок падіння російського безпілотника загорілися два гаражі.

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