Rosyjskie bomby lotnicze zniszczyły pięć budynków w Słowiańsku, a ponad 80 zostało uszkodzonych

W dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Jak powiedział, poprzedniego wieczoru rosyjskie siły zrzuciły bombę lotniczą FAB-500 na prywatną zabudowę miasta. W nocy okupanci przeprowadzili jeszcze dwa ataki – tym razem dwoma bombami FAB-250 na wieżowce w centralnej części Słowiańska.

W wyniku ataków uszkodzonych zostało co najmniej 82 domów prywatnych i budynków wielorodzinnych, a pięć budynków zostało całkowicie zniszczonych. Zniszczeniom uległa również placówka medyczna, samochody oraz przedsiębiorstwa.

Jak poinformował Liach, ranny został 44-letni mężczyzna. W komunikacie szefa MWA nie podano informacji o innych poszkodowanych.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska RF zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowaniwskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

Wieczorem 9 listopada rosyjscy okupanci zaatakowali infrastrukturę energetyczną rejonu Pervomajskiego w obwodzie mykolaivskim za pomocą dronów bojowych Shahed-238.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

W Połtawie w wyniku upadku rosyjskiego drona zapaliły się dwa garaże.

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