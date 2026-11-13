Rosyjski atak na wieżowiec w Równym: sześć osób rannych

Rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz budynki mieszkalne w obwodzie rówieńskim, w szczególności wieżowiec w stolicy obwodu. W wyniku ostrzału sześć osób odniosło rany, a część miejscowości pozostała bez dostaw prądu.

Według zaktualizowanych informacji rannych zostało sześć osób, w tym dwoje dzieci. Władze miejskie planują rozpocząć prace remontowe w budynku, w tym montaż okien, już od rana. Poinformował o tym przewodniczący Obwodowej Administracji Rówńskiej Oleksandr Kowal.

Ponadto w wyniku ataku w Zdolbunowie doszło do pożaru garażu i samochodu. Na razie nie ma informacji o ofiarach.

Na miejscu działają wszystkie służby. Na razie wiadomo o pięciu rannych. Władze miejskie przygotowują ewakuację mieszkańców wieżowca.

W Obwodowej Administracji poinformowano, że wróg zaatakował infrastrukturę energetyczną oraz sektor mieszkaniowy obwodu. W wyniku ataku pozbawiono zasilania miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim. Obiekty infrastruktury krytycznej przechodzą na zasilanie z generatorów.

Najtrudniejsza sytuacja z dostawami energii panuje w rejonie sarneńskim. Z powodu ciągłych ostrzałów pracownicy sektora energetycznego nie mogą przeprowadzić prac naprawczych.

Wcześniej Kowal informował, że z powodu ostrzałów w niektórych miejscowościach regionu brakuje zasilania elektrycznego. W jednej z wsi w rejonie rówieńskim uszkodzono dach i ścianę budynku, w którym nikt nie mieszkał. W sąsiednich domach wybite zostały okna.

Źródło: Obwodowa Administracja Państwowa w Równie

W dniu 12 listopada w ciągu dnia rosyjskie wojska przeprowadziły atak dronem na zabudowę prywatną w Zaporożu. W wyniku ataku ranna została kobieta.

Przypomnijmy, że rano 12 listopada rosyjski dron zaatakował dzielnicę Korabelnyj w Chersoniu. W wyniku uderzenia ciężkie obrażenia odniosła mieszkanka tej dzielnicy, która później zmarła w szpitalu.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie siły zbrojne przeprowadziły atak na Kijów przy użyciu rakiet balistycznych. Według wstępnych informacji celem ataku mogło być centrum handlowe „Epicentrum”.

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały infrastrukturę energetyczną oraz osiedla mieszkaniowe w obwodzie rówieńskim. W wyniku ataku bez dostaw energii elektrycznej pozostały Kostopil, a także miejscowości w rejonach rówieńskim i sarneńskim.

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