Російський удар по багатоповерхівці в Рівному: шестеро людей поранені

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Російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області, зокрема багатоповерховий будинок в обласному центрі. Унаслідок обстрілу шестеро людей дістали поранення, а частина населених пунктів залишилася без електропостачання.

За уточненою інформацією, поранено шестеро людей, з них двоє діти. Ремонтні роботи у будинку, зокрема, встановлення вікон, міська влада планує розпочати вже зранку. Про це повідомив голова Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Також внаслідок атаки у Здолбунові сталося загоряння гаража та автівки. Інформація про потерпілих наразі не надходила.

На місці працюють усі служби. Наразі відомо про п'ятьох поранених. Міська влада готує відселення мешканців багатоповерхівки.

У ОВА повідомили, що ворог атакував енергетику та житловий сектор області. Через атаку знеструмлено населені пункти Рівненського та Сарненського районів. Об'єкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів.

Найскладніша ситуація з енергопостачанням на Сарненщині. Через постійні обстріли енергетики не можуть провести відновлювальні роботи.

Раніше Коваль повідомляв, що через обстріли в деяких населених пунктах області немає електропостачання. В одному з сіл Рівненського району пошкоджено покрівлю та стіну будинку, де ніхто не проживав. У сусідніх будинках вибито вікна.

Джерело: Рівненська ОДА

Російські війська завдали удару безпілотником по приватній забудові Запоріжжя вдень 12 листопада. Унаслідок атаки травмувалася жінка.

Нагадаємо, уранці 12 листопада російський безпілотник атакував Корабельний район Херсона. Унаслідок удару тяжкі поранення дістала місцева жителька, яка згодом померла в лікарні.

Уночі 12 листопада російські війська завдали удару по Києву балістичними ракетами. За попередньою інформацією, під атаку міг потрапити торговельний центр «Епіцентр».

У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

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