Росія залишила без електрики Костопіль і частину Рівненщини

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У ніч проти 12 листопада російські війська атакували енергетичну інфраструктуру та житловий сектор Рівненської області. Через удар без електропостачання залишилися Костопіль, а також населені пункти Рівненського та Сарненського районів.

Ворог вдарив по енергетичних об'єктах і житловому сектору області. За попередніми даними, обійшлося без загиблих.

Знеструмлено населені пункти Рівненського та Сарненського районів, зокрема місто Костопіль.

Об'єкти критичної інфраструктури переходять на живлення від генераторів.

Джерело: Рівненська ОДА

Раніше росіяни атакували енергетичні об'єкти на Черкащині, виникли перебої зі світлом.

Нагадаємо, що Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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