Росіяни атакували енергетичні об'єкти на Черкащині, виникли перебої зі світлом

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У ніч на 12 листопада російські війська атакували Черкаську область ударними безпілотниками. Напередодні Повітряні сили попереджали про рух реактивних дронів у напрямку регіону. Під ударом опинилися об'єкти енергетичної інфраструктури, через що виникли перебої з електропостачанням.

За словами голови Черкаської ОВА, під ворожий удар потрапили кілька енергетичних об'єктів в Уманському та Звенигородському районах. Унаслідок цих атак частина споживачів наразі залишається без електропостачання.

На місцях влучань задіяні всі необхідні екстрені та профільні служби. Фахівці-енергетики вже оцінюють масштаби завданих пошкоджень і відпрацьовують першочергові заходи для відновлення подачі електроенергії.

Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

Нагадаємо, що Росія атакувала енергетичний об’єкт на Хмельниччині, частина району без світла.

Російський удар по Хмельниччині пошкодив підприємство, є постраждалий.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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