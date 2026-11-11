Російський удар по Хмельниччині пошкодив підприємство, є постраждалий

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Вранці 11 листопада російські війська атакували Хмельницький район. Унаслідок удару одна людина дістала травми, також пошкоджено територію підприємства, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

«Під час ранкової атаки у Хмельницькому районі зафіксовано пошкодження на території одного з підприємств. Внаслідок атаки травмувалася одна людина», — написав Тюрін.

На місці події працюють усі служби, зазначив він. Інформації щодо стану постраждалого немає.

Також Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини, 135 тисяч споживачів без світла.

Упродовж доби, станом на ранок 11 листопада, російські загарбники атакували 35 населених пунктів Херсонської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще троє дістали поранення.

Крім того, російські війська протягом 9-10 листопада завдали трьох авіаударів по Слов’янську Донецької області. Унаслідок атаки п’ять будинків зруйновано, щонайменше 82 оселі пошкоджено, одна людина дістала поранення, повідомив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях.

Російські війська атакували Харків і ще 10 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів постраждали восьмеро людей, зокрема хлопчик віком 1 рік і 11 місяців, повідомив 10 листопада начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ 10 листопада атакували об’єкт критичної інфраструктури в Голованівському районі Кіровоградської області. Унаслідок влучання виникла пожежа.

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