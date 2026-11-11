Rano 11 listopada rosyjskie wojska zaatakowały rejon chmielnicki. W wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia, a także doszło do zniszczeń na terenie przedsiębiorstwa – poinformował szef obwodowej administracji wojskowej Siergiej Tyurin.

„Podczas porannego ataku w rejonie chmielnickim odnotowano zniszczenia na terenie jednego z przedsiębiorstw. W wyniku ataku jedna osoba odniosła obrażenia” – napisał Tiurin.

Jak zaznaczył, na miejscu zdarzenia działają wszystkie służby. Nie ma informacji na temat stanu poszkodowanego.

Rosja zaatakowała również infrastrukturę energetyczną w obwodzie odeskim, w wyniku czego 135 tysięcy odbiorców pozostało bez prądu.

W ciągu ostatnich 24 godzin, według stanu na poranek 11 listopada, rosyjscy najeźdźcy zaatakowali 35 miejscowości w obwodzie chersońskim. W wyniku ostrzałów jedna osoba zginęła, a trzy kolejne odniosły rany.

Ponadto w dniach 9–10 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły trzy naloty na Słowiańsk w obwodzie donieckim. W wyniku ataku zniszczono pięć budynków, uszkodzono co najmniej 82 domy, a jedna osoba odniosła rany – poinformował szef miejskiej administracji wojskowej Wadim Liach.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i jeszcze 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodnej Administracji Charkowskiej Oleg Sinegubow.

10 listopada wojska Federacji Rosyjskiej zaatakowały obiekt infrastruktury krytycznej w rejonie Gołowanowskim w obwodzie kirowogradzkim. W wyniku trafienia wybuchł pożar.

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