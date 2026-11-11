Российский удар по Хмельницкой области повредил предприятие, есть пострадавший

Утром 11 ноября российские войска атаковали Хмельницкий район. В результате удара один человек получил травмы, также были повреждены помещения предприятия, сообщил глава областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Во время утренней атаки в Хмельницком районе зафиксированы повреждения на территории одного из предприятий. В результате атаки пострадал один человек», — написал Тюрин.

На месте происшествия работают все службы, отметил он. Информации о состоянии пострадавшего нет.

Также Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области, 135 тысяч потребителей остались без света.

За сутки, по состоянию на утро 11 ноября, российские захватчики атаковали 35 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще трое получили ранения.

Кроме того, российские войска в течение 9–10 ноября нанесли три авиаудара по Славянску Донецкой области. В результате атаки пять домов разрушены, по меньшей мере 82 дома повреждены, один человек получил ранение, сообщил начальник городской военной администрации Вадим Лях.

Российские войска атаковали Харьков и еще 10 населенных пунктов области. В результате обстрелов пострадали восемь человек, в том числе мальчик в возрасте 1 года и 11 месяцев, сообщил 10 ноября начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Войска РФ 10 ноября атаковали объект критической инфраструктуры в Голованевском районе Кировоградской области. В результате попадания возник пожар.

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