Rosjanie zaatakowali obiekty energetyczne w obwodzie czerkaskim, co spowodowało przerwy w dostawach prądu

W nocy z 11 na 12 listopada rosyjskie wojska zaatakowały obwód czerkaskie za pomocą dronów bojowych. Dzień wcześniej Siły Powietrzne ostrzegały o przemieszczaniu się dronów odrzutowych w kierunku tego regionu. Atakowi uległy obiekty infrastruktury energetycznej, co spowodowało przerwy w dostawach energii elektrycznej.

Według szefa Obwodnej Administracji Wykonawczej w Czerkasach, atak wroga dotknął kilka obiektów energetycznych w rejonach umańskim i zwenigorodzkim. W wyniku tych ataków część odbiorców pozostaje obecnie bez dostaw energii elektrycznej.

W miejscach uderzeń działają wszystkie niezbędne służby ratownicze i specjalistyczne. Specjaliści z branży energetycznej już oceniają skalę wyrządzonych szkód i opracowują priorytetowe działania mające na celu przywrócenie dostaw energii elektrycznej.

Poinformował o tym przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach Ihor Taburec.

Przypomnijmy, że Rosja zaatakowała obiekt energetyczny w obwodzie chmielnickim, w wyniku czego część regionu pozostaje bez prądu.

Rosyjski atak na obwód chmielnicki spowodował uszkodzenia zakładu, jest jedna osoba ranna.

Rosyjskie wojska zaatakowały Charków i kolejne 10 miejscowości w obwodzie. W wyniku ostrzałów rannych zostało osiem osób, w tym chłopiec w wieku 1 roku i 11 miesięcy – poinformował 10 listopada szef Obwodowej Administracji Wojskowej w Charkowie Oleg Sinegubow.

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