W Rosji ogłoszono nową rekrutację do programu kadrowego „Czas bohaterów”, który Kreml przedstawia jako szansę na rozwój kariery dla uczestników wojny przeciwko Ukrainie. Jednocześnie projekt ten stanowi część kampanii propagandowej mającej na celu zachęcenie Rosjan do służby w armii.

Z dostępnych informacji wynika, że w promowanie nowego etapu programu aktywnie zaangażowali się kremlowscy gauleiterzy na tymczasowo okupowanych terytoriach. Wzywają oni lokalnych mieszkańców do składania wniosków o udział w projekcie.

W Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji podkreślają, że tego typu inicjatywy mają charakter propagandowy i kształtują wśród rosyjskich żołnierzy fałszywe wyobrażenie o perspektywach po udziale w wojnie.

„Takie projekty to propagandowe przedstawienie mające na celu zachęcenie ludzi do służby w rosyjskiej armii. Kreml stwarza żołnierzom iluzję, że udział w wojnie agresywnej to prosta droga do władzy i awansu zawodowego. Jednocześnie ludności cywilnej narzuca się mit o „nowej elicie” – weteranach, którzy po powrocie z frontu rzekomo zajmą stanowiska urzędnicze i rozwiążą wszystkie problemy. W rzeczywistości rozmowy o „nowej elicie” to tylko fasada: rzeczywista kontrola i władza pozostają w rękach najwyższych kręgów kremlowskiej biurokracji” — czytamy w oświadczeniu Centrum.

W ten sposób, według oceny Centrum, Kreml wykorzystuje program „Czas bohaterów”, aby stworzyć iluzję awansu społecznego i zawodowego dla uczestników wojny, zachowując jednocześnie rzeczywiste dźwignie władzy w rękach obecnej rosyjskiej elity rządzącej.

Informację tę przekazuje Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego Ukrainy.

Obywatele Rosji coraz bardziej obawiają się, że dyktator Władimir Putin ogłosi w najbliższym czasie powszechną mobilizację w celu kontynuowania wojny przeciwko Ukrainie.

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