Кремль объявил о новом наборе участников в программу «Время героев»: ЦПД объяснил истинную цель проекта

В России объявили о новом наборе в кадровую программу «Время героев», которую Кремль позиционирует как возможность карьерного роста для участников войны против Украины. В то же время этот проект является частью пропагандистской кампании, призванной поощрять россиян к службе в армии.

По имеющейся информации, к рекламированию нового этапа программы активно подключились кремлевские гауляйтеры на временно оккупированных территориях. Они призывают местных жителей подавать заявки на участие в проекте.

В Центре противодействия дезинформации отмечают, что подобные инициативы носят пропагандистский характер и формируют у российских военных ложное представление о перспективах после участия в войне.

«Подобные проекты — это пропагандистское шоу, призванное побудить людей к службе в российской армии. Для военных Кремль создает иллюзию, что участие в агрессивной войне — это прямой путь к власти и карьерному росту. В то же время гражданскому населению навязывают миф о «новой элите» — ветеранах, которые после возвращения с фронта якобы займут чиновничьи кабинеты и решат все проблемы. На самом деле разговоры о «новой элите» — лишь декорация: реальный контроль и власть остаются в руках высшей кремлевской бюрократии», — говорится в сообщении ЦПД.

Таким образом, по оценке Центра, Кремль использует программу «Время героев», чтобы создать иллюзию социального и карьерного роста для участников войны, при этом сохраняя реальные рычаги управления в руках действующей российской властной верхушки.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации СНБО Украины.

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