Оккупанты присвоили себе уникальный храм ПЦУ в Мариуполе

Российские захватчики захватили храм святителя Петра (Могилы) в Мариуполе, ограбили его и передали в безвозмездное пользование местному приходу РПЦ. Об этом сообщила Православная церковь Украины.

Храм был уникальным: в 2020 году его внесли в Книгу рекордов Украины как единственную в мире церковь, полностью украшенную снаружи петриковской росписью.

При нем действовали бесплатные художественные школы, языковые курсы и библиотека имени Василия Стуса.

После оккупации Мариуполя россияне изъяли и сожгли библиотеку и ценные украинские экспонаты, а само здание повредили и присвоили. В 2024 году комиссия РПЦ постановила изменить убранство храма, поскольку оно якобы не соответствовало церковным требованиям. Также святыню переименовали в храм святителя Спиридона Тримифунтского.

5 ноября 2026 года оккупационная администрация приняла решение передать РПЦ здание храма площадью 550 кв. м и прилегающий земельный участок площадью 1411 кв. м.

Источник: Православная церковь Украины

Украина совместно со Швейцарией договорилась о начале первоочередных работ по восстановлению Киево-Печерской лавры после российского удара. В центре внимания сейчас — Успенский собор, который получил повреждения и нуждается в срочной защите от дальнейшего разрушения.

Напомним, Россия атаковала Киево-Печерскую лавру, в результате чего возник пожар.

Массированный комбинированный удар Российской Федерации по Украине в ночь на 15 июня, во время которого был зафиксирован попадание в Успенский собор Киево-Печерской лавры, преследовал не только военную, но и серьезную психологическую цель.

Читай нас в