Генеральный штаб сообщил о нанесении ударов по НПЗ под Самарой и аэродрому в Липецкой области

Генеральный штаб ВСУ сообщил, что 13 ноября Силы обороны Украины нанесли повторный удар по одному из важнейших узлов российской нефтяной системы — линейной производственно-диспетчерской станции «Самара» вблизи поселка Просвет Самарской области. Также были поражены цели на аэродроме в Липецкой области. В Генштабе заверили, что это еще не все!



«На территории объекта вспыхнул пожар — горят несколько резервуаров с нефтью. Эта станция — сердце российской нефтяной отрасли. Отрасли, которая финансирует войну. Сюда по магистральным нефтепроводам из Татарстана, Западной Сибири и других нефтедобывающих регионов РФ поступает нефть, которую здесь смешивают и формируют экспортную марку Urals. А на «Urals» приходится до половины всего нефтяного экспорта России. Поэтому каждый пораженный резервуар в Самаре наносит удар непосредственно по главному источнику денег, на которые агрессор оплачивает ракеты, дроны и войну против Украины», — говорится в сообщении Генштаба.

Также подтверждены результаты удара по аэродрому «Липецк-2» в Липецкой области, где базируется российская военная авиация. 13 ноября там были поражены ангар для хранения спецтехники по обслуживанию самолетов, резервуар с авиационным топливом и центральный командно-диспетчерский пункт аэродрома.

Напомним, что в ночь на 13 ноября беспилотники атаковали промышленную зону российского Волгограда, где расположен один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ — «Лукойл-Волгограднефтепереработка».

В ночь на 5 ноября беспилотники атаковали Рязанский нефтеперерабатывающий завод, который является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России. В результате атаки в городе возникли пожары на промышленных объектах, а часть Рязани осталась без электроснабжения.

Крупнейшая по объемам добычи российская нефтяная компания «Роснефть» ввела лимиты на продажу топлива на своих автозаправочных станциях во всех регионах России. Ограничения вступили в силу после серии украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.

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