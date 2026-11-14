Sztab Generalny poinformował o zniszczeniu rafinerii pod Samarą oraz lotniska w obwodzie lipieckim

Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy poinformował, że 13 listopada Siły Obronne Ukrainy ponownie uderzyły w jeden z najważniejszych węzłów rosyjskiego systemu naftowego — liniowej stacji produkcyjno-dyspozytorskiej „Samara” w pobliżu miejscowości Prosviet w obwodzie samarskim. Zniszczono również cele na lotnisku w obwodzie lipieckim. W Sztabie Generalnym zapewniono, że to nie koniec!



„Na terenie obiektu wybuchł pożar – płonie kilka zbiorników z ropą. Stacja ta stanowi serce rosyjskiego przemysłu naftowego. Branży, która finansuje wojnę. Tutaj, głównymi rurociągami naftowymi z Tatarstanu, Zachodniej Syberii i innych regionów wydobywczych Federacji Rosyjskiej, dostarczana jest ropa, którą następnie miesza się i tworzy markę eksportową Urals. A na ropę „Urals” przypada nawet połowa całego eksportu ropy z Rosji. „Zatem każdy trafiony zbiornik w Samarze uderza bezpośrednio w główne źródło pieniędzy, z których agresor opłaca rakiety, drony i wojnę przeciwko Ukrainie” — czytamy w komunikacie Sztabu Generalnego.

Potwierdzono również wyniki uderzenia na lotnisko „Lipiec-2” w obwodzie lipieckim, gdzie stacjonuje rosyjskie lotnictwo wojskowe. 13 listopada trafiono tam hangar, w którym przechowywano specjalistyczny sprzęt do obsługi samolotów, zbiornik z paliwem lotniczym oraz centralny punkt dowodzenia i dyspozycji lotniska.

Przypomnijmy, że w nocy z 12 na 13 listopada drony zaatakowały strefę przemysłową rosyjskiego Wolgogradu, gdzie znajduje się jedna z największych rafinerii ropy naftowej w Federacji Rosyjskiej – „Lukoil-Wolgogradnaftoperobka”.

W nocy z 4 na 5 listopada drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu, która jest jednym z największych zakładów rafineryjnych w Rosji. W wyniku ataku w mieście wybuchły pożary w obiektach przemysłowych, a część Riazania pozostała bez dostaw energii elektrycznej.

Największa pod względem wielkości wydobycia rosyjska spółka naftowa „Rosnieft” wprowadziła limity sprzedaży paliwa na swoich stacjach benzynowych we wszystkich regionach Rosji. Ograniczenia zaczęły obowiązywać po serii ukraińskich ataków na rafinerie.

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