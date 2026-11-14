总参谋部通报称，萨马拉附近的炼油厂和利佩茨克州的机场遭到打击

乌克兰武装部队总参谋部通报称，11月13日，乌克兰国防军再次对俄罗斯石油系统中最重要的枢纽之一 ——位于萨马拉州普罗斯维特村附近的“萨马拉”线性生产调度站。此外，利佩茨克州机场内的目标也遭到打击。总参谋部强调，后续行动还将继续！

“该设施

内发生火灾——数个储油罐正在燃烧。该站是俄罗斯石油行业的核心。 该行业正是战争的资金来源。来自塔塔尔斯坦、西西伯利亚以及俄罗斯联邦其他产油地区的原油通过主干输油管道输送到此，在此混合后形成出口品牌‘乌拉尔’原油。 而“乌拉尔”原油占俄罗斯原油出口总量的近一半。 因此，萨马拉的每一个受损油罐，都直接打击了侵略者用于支付导弹、无人机以及对乌克兰战争的主要资金来源，”总参谋部在声明中表示。

此外，对利佩茨克州“利佩茨克-2”机场的打击结果也已得到证实，该机场是俄罗斯军用航空兵的驻地。 11月13日，该机场用于存放飞机维护专用设备的机库、航空燃油储罐以及机场中央指挥调度中心均遭到打击。

需要指出的是，11月13日凌晨，无人机袭击了俄罗斯伏尔加格勒的工业区，该地区坐落着俄罗斯联邦最大的炼油厂之一——“卢克石油-伏尔加格勒炼油厂”。

11月5日凌晨，无人机袭击了俄罗斯最大的炼油企业之一——梁赞炼油厂。袭击导致该市多家工业设施起火，梁赞部分地区停电。

俄罗斯产量最大的石油公司“罗斯石油”已对其在俄罗斯各地区的加油站实施了燃油销售限额。这一限制是在乌克兰对炼油厂进行了一系列打击后开始实施的。

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