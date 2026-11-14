В Киеве обломки российских дронов обнаружили как минимум в двух районах

В результате российской атаки на Киев утром и днём 14 ноября обломки беспилотников были обнаружены как минимум в двух районах столицы.



«В Голосеевском районе обломки БПЛА упали на территорию государственного медицинского учреждения. Пожара нет. Экстренные службы направляются на место. В Соломенском районе обломки упали на открытой территории. Пожара нет», — сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что с утра 14 ноября Киев подвергается атаке российских дронов. По состоянию на 09:04 в Киеве и ряде областей была объявлена воздушная тревога.

В ночь на 14 ноября российские войска атаковали Украину 96 ударными дронами, среди которых 61 реактивный. Силам противовоздушной обороны удалось обезвредить большинство беспилотников, однако часть из них достигла целей.

В ночь на 13 ноября в результате российской атаки в медицинском учреждении Шевченковского района столицы возник пожар. Один человек пострадал, ещё 30 человек были эвакуированы из здания.

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